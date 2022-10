Ihren Angaben zufolge erhielt die Frau am 11. Oktober auf ihrem Handy eine Nachricht mit folgendem Inhalt: "Ich habe ein neues Mobiltelefon mit dieser neuen Telefonnummer." Nachdem als Absender der echte Vorname ihrer Tochter aufgeschienen hatte, klang für sie alles plausibel. Am 18. Oktober folgte eine weitere Nachricht: "Bitte um dringende Expressüberweisung zweier Rechnungen. Noch vor 18 Uhr." Noch am selben Tag überwies die 65-Jährige ihrer angeblichen Tochter einen Geldbetrag von wenigen Tausend Euro auf ein Konto.