In Hartberg wurde ein neues Stromsparmaßnahmen-Paket geschnürt. Die Stadtgemeinde will dadurch gemeinsam mit den Stadtwerken in den Herbst- und Wintermonaten bis zu 20 Prozent der Stromkosten einsparen. Einige Punkte betreffen auch den Hartberger Weihnachtszauber. "Der Weihnachtsmarkt wird stattfinden können", verspricht Manfried Schuller von der Stadtgemeinde, "allerdings gibt es Einschränkungen".