"Eine gute Gans wird nicht älter als 200 Tage, umso mehr soll jeder einzelne Tag ein erfüllter sein", erklärt Bauer Michael Wurzer aus Auffen. "Willkommen in meinem kleinen Gänseparadies", lacht der Oststeirer. Und tatsächlich: Die Tiere fühlen sich sichtlich wohl, schnattern, watscheln und laufen um die Wette.

Gans oder gar nicht

Gemeinsam mit seinen Eltern Ilse und Franz führt Michael Wurzer die Harter Teichschenke. Aktuell herrscht ein ständiges Kommen und Gehen - die Gäste kommen, die Gänse gehen. Auf der Speisekarte steht das "Auffener Gansl" derzeit ganz oben. Von Mai bis November werden rund 700 Tiere am nahegelegenen Hof gehalten. "Grundbedingung ist für mich ein ständig gegebenes Tierwohl, die Möglichkeit auf Auslauf unter freiem Himmel und eine saftige Wiese, auf der sie ihre Verhaltensformen auch ausleben können, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang", so Wurzer.

Damit die Tiere nicht nur schnell an Gewicht zunehmen, sondern auch gesund bleiben, bekommen sie bei Michael Wurzer täglich frisches Grünfutter. Dieses versorgt sie mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen.

Dumme Gans?



Schon vor Tausenden von Jahren bezeichnete man das ausufernde Mitteilungsbedürfnis der Gans als blödes Geschnatter und selbst Johann Wolfgang von Goethe prägte sogar einmal den Spruch: "Junge Gänschen sehen so altklug aus, besonders um die Augen, so viel gelebt, und werden doch mit jedem Tag wie größer, so dümmer."

Doch objektiv gesehen, versichert Wurzer, gibt es keinen Grund, Gänse als dumm zu bezeichnen. "Sie besitzen eine ausgeprägte soziale Intelligenz, Gänse merken sich die Vorlieben ihrer Gefährten, aber auch, wer wen mag oder nicht. Und: Sie können Menschen wiedererkennen, beispielsweise mich, den Bauern, von einer hausfremden Person unterscheiden", erzählt der 23-Jährige.

Corona-Flaute

Auf dem Teller scheinen die Tiere währenddessen ungebrochen beliebt zu bleiben: Insgesamt gab es beim Geflügel einen Anstieg von 13,5 auf 18,7 Kilogramm innerhalb der vergangenen 20 Jahre pro Haushalt und Jahr. Nur 2021 verzeichnete der oststeirische Gänsezüchter coronabedingt einen Verkaufseinbruch: "Die Maskenpflicht etwa hat viele Pensionisten davon abgehalten, sich zum traditionellen Ganslessen zu treffen. 70 Gänse mussten wir Ende November einfrieren und heuer unterm Jahr verkaufen", erinnert sich der Bauer.

Die sprichwörtlichen "Federn" vor der kommenden Saison hat der Landwirt aber nicht: "Mir scheint, der Hunger der Menschen auf Gänse ist gerade riesengroß. Unsere Bestellungen nehmen kein Ende und ich vertraue darauf, dass es nicht erneut zu einer Gastro-Sperre kommen wird."