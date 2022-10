Was im Oktober 2002 als Schulungseinrichtung und mit der Restauration von Oldtimer-Traktoren begann, hat sich 20 Jahre später zu einem der erfolgreichsten Beschäftigungsprojekte für arbeitssuchende Menschen mit Problemen am Arbeitsmarkt in der Region entwickelt. Mittlerweile ist LEO (Lern- und Entwicklungswerkstätte Oststeiermark) der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Großsteinbach und in vielen Geschäftsbereichen aktiv. Dieses Jubiläum wurde nun mit einem Fest gefeiert, aus diesem Anlass wurde auch eine Skulptur von Künstler Peter Knoll zusammengebaut.