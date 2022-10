Pandemie und Krisen: Wie wirkt sich das auf den heimischen Arbeitsmarkt aus?

MARGARETE HARTINGER: Der heimische Arbeitsmarkt ist trotz allem in einer sehr guten und stabilen Verfassung. Was wir noch nicht wissen, ist, wie sich die Energiekrise auswirken wird.

CHRISTIAN SOMMERBAUER: Derzeit ist die Auftragslage noch gut. Was abhandengekommen ist, ist die Planbarkeit - quer durch alle Branchen.