Früh übt sich bekanntlich, wer ein erstklassiger Sportler werden will. Das gilt auch für den Volleyballsport. Um bereits bei den Knirpsen den Keim der Begeisterung für Volleyball zu aktivieren, hat nun der TSV Hartberg die Offensive "Volleyball goes school" gestartet. Flächendeckend werden alle Volksschulen im Bezirk besucht, um dort gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen der dritten und vierten Klassen ein Showtraining abzuhalten. Es bleibt aber nicht bei dieser einen Übungseinheit. "Volleyball for fun" wird dreimal jeder Schule als sportlicher Appetithappen offeriert, verbunden mit dem Angebot, dass sich interessierte Kinder in Folge für das Vereinstraining anmelden. Derzeit hat der TSV Hartberg acht Nachwuchsgruppen mit rund zehn Jungsportlern je Gruppe.