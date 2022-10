"Ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn …", schon Johann Wolfgang von Goethe schien die wohltuende Kraft des Waldes für sich zu nutzen. Durch die Initiative der Klimawandel-Anpassungsmodellregion "KLAR!" wurde der Trend des "Waldbadens" aus Japan, der dort "Shinrin Yoku" genannt wird, nach Hartberg gebracht. "Die Veranstaltung heute ist bereits die Dritte dieses Jahr", erzählt Thomas Lattinger von "KLAR!" stolz, dass das Angebot von den Bürgern und Bürger:innen in der Region so gut angenommen wird.