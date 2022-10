Die jüngsten Gerüchte aus Bad Blumau haben sich bestätigt: Vizebürgermeister Thomas Erhart (ÖVP), erst vor wenigen Wochen als Ortsparteiobmann zurückgetreten, hat nun am vergangenen Montag auch seine Funktion als Vizebürgermeister des Thermenortes niedergelegt. Er selbst zeigt sich dazu wenig auskunftsfreudig, verweist aber auf einen persönlichen Brief, den er an die Gemeinde geschrieben hat. Dass es in der Gemeindepolitik rund um Bürgermeisterin Andrea Kohl ordentlich brodelt, ist längst kein Geheimnis mehr. "Erhart möchte sich nun einerseits mehr seiner Familie widmen, andererseits ist ihm die aktuelle Spannung innerhalb der Gemeinde zu viel geworden", so die Ortschefin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Mit dem Rücktritt gerät die Ortschefin wohl einmal mehr unter Zugzwang.