Großes Entsetzen herrscht seit den Morgenstunden in Pinggau. Am örtlichen Friedhof wurden in der Nacht auf Donnerstag zehn Friedhofskreuze gestohlen und Dutzende Gräber schwer beschädigt. Aktuell ist die Polizei dabei, Spurensicherungen an den betroffenen Grabstätten durchzuführen. Nach möglichen Zeugen wird gesucht.

Diebe flüchtig

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine mehrköpfige Verbrecherbande handelt. Abgesehen haben dürften es die mutmaßlichen Diebe auf Edelmetall-Figuren, Messingkreuze und sämtliche Eisen-Elemente. "Gestern war noch alles in Ordnung am Grab meines Vaters, heute ist alles weg", so Dieter Wolf aus Pinggau. Auch wurden Grabeinfassungen verwüstet und Tontöpfe zerstört. "Einige Messingkreuze stehen total verbogen da. Hier dürften die Schrauben, beim Versuch sie aus der Ankerung zu reißen, gehalten haben", so Wolf.

Die Polizeiinspektion Friedberg bittet nun um Hinweise unter 059133 6232-100