Erst am Wochenende wüteten Vandalen in Hirnsdorf und verwüsteten den Garten des Kindergartens, indem sie den Zaun beschädigten und Platten sowie Asphalt mit Graffiti besprühten. Auch einen Laubhaufen setzten sie in Brand. Jetzt gibt es in der Gemeinde einen neuerlichen Fall von Vandalismus. In St. Johann bei Herberstein rissen derzeit noch Unbekannte die Schautafeln beim Rastplatz zwischen Festhalle und Mühle herunter und zerstörten diese zum Teil.