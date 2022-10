Riesenerfolg für Jenny Milinkic aus Pöllau: Die 25-jährige Meisterin für Kosmetik sowie Permanent Make-up und Microblading, die in der Hartberger Ressavarstraße ein eigenes Studio führt, errang den Staatsmeistertitel im Bereich Microblading und damit die beste Österreichs in ihrem Gebiet. Von 17. bis 21. Oktober ging Mlinkic bei der Weltmeisterschaft in Antalya (Türkei) in derselben Kategorie für Österreich an den Start und belegte dabei Platz zehn.

Geschichte, die unter die Haut geht

Microblading ist eine moderne Form des Permanent-Make-ups, bei der Farbpigmente per Hand in die Haut unter den Augenbrauen gestochen werden. So entsteht eine Optik, die eine nahezu perfekte Augenbrauen nachahmt. Wie auch andere Kosmetikerinnen in diesem Bereich benutzt Jenny Milinkic für ihre Arbeit einen "Pen", ein Gerät mit vielen feinen aneinandergereihten Nadeln zum Einarbeiten der Farbe in die Haut.

Die große Leidenschaft für Kosmetik hat Jenny Milinkic vor Jahren durch ihre Freundin und spätere Chefin entwickelt, die ein Fußpflege- und Kosmetikstudio geleitet hat. Ihr allzu früher Tod mit nur 34 Jahren hat ihre Freundin schließlich 2020 dazu bewogen, in ihr Geschäft in Fürstenfeld einzusteigen und die Ausbildung zur Kosmetikerin zu machen. „Sie war mein großes Vorbild und hat mich motiviert, meinem beruflichen Leben einen Sinn zu geben“, erinnert sich Milinkic und blickt auf ein Foto von ihrer Freundin Sara. Ihr widmet sie nun die WM-Teilnahme. Zwei Tage nach ihrer Abschlussprüfung kam ihre Chefin unter tragischen Umständen ums Leben.

Das jedoch hat Jenny Milinkic erst recht motiviert, weiterzumachen und an eigene Fähigkeiten zu glauben. Über das internationale Schaufenster, das ihr in der Türkei geboten wird, sagt sie: "Es ist wichtig, dass es nicht nur eine Fußball-WM und Olympische Spiele gibt, sondern, dass auch wichtige Handwerker und Künstler die Chance haben, ihr Talent unter Beweis zu stellen."

Internationale Jury

Die Weltmeisterschaft wurde von "WULOP - The World Universal League of Permanent Make-up" organisiert, dabei handelt es sich um das größte und angesehenste Event im Permanent Make-up Bereich weltweit. Mehr als 100 Teilnehmer aus aller Welt traten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Bewertet wurden etwa Form und Farbe der Augenbrauen, die Symmetrie der einzelnen Härchen, Hygiene und Präzision und der Faktor Zeit. "In zweieinhalb Stunden musste von der Planung bis zum Gesamtwerk alles vollendet sein", erzählt die 25-Jährige.

Dass der Trend zur aufgezeichneten Augenbraue zunimmt, kann Jenny Milinkic seit dem ersten Corona-Lockdown bestätigen: "Die Menschen konnten zu keinem Kosmetiker und Stylisten und hatten dennoch schöne Augen behalten. Auch von der Wirtschaftskrise merkt Milinkic aktuell wenig. "Beim Aussehen sparen die Leute am wenigsten. Das eigene Gesicht ist vielen sehr wichtig", so die Pöllauerin, die ihre Preise aus derzeitiger Sicht auch nicht erhöhen will. "Schönheit sollen sich alle Menschen leisten können!"