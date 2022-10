Debatte geht viral

Gemüse am Grab in Ilz gezüchtet: Was auf Friedhöfen erlaubt ist

Von "skandalös" bis "innovativ": Mit Gemüsepflanzen auf dem Grab ihrer Großtante hat eine Oststeirerin für heftige Diskussionen gesorgt. Wir haben bei der Diözese nachgefragt, was auf heimischen Friedhöfen erlaubt ist und was nicht.