Was hat Sie bewogen, Unternehmerin zu werden und wie ist das "Institut AllergoSan" entstanden?

ANITA FRAUWALLNER: Mein Mann ist Anfang der 1990er-Jahre an Darmkrebs erkrankt. Wir haben uns daraufhin intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt und das Institut AllergoSan gegründet. Obwohl mein Mann selber Arzt war, ist er schließlich mit nur 40 Jahren verstorben. Als ich am Friedhof gestanden bin, ist mir der Gedanke gekommen, dass eine Anfälligkeit für Darmkrebs vielleicht genetisch bedingt ist und auch unser Sohn irgendwann daran erkranken könnte. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich mit alternativen Behandlungsmethoden beschäftigt und bin schließlich bei den Bakterien hängengeblieben, die heute die Basis für Omni-Biotic-Produkte bilden.