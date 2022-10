Der Hirnsdorfer Kindergarten, Gemeinde Feistritztal, war am Wochenende das Ziel von Vandalen. Nachdem die Unbekannten einen Zaun niedergetreten hatten, besprühten sie Platten und Asphalt mit Graffiti und zündeten anschließend einen Laubhaufen in der Nähe der Festhalle an. Binnen zwei Monaten war das nun der zweite Vandalenakt in der Gemeinde. Bürgermeister Josef Lind und die Polizeiinspektion Kaindorf bitten um Hinweise, sollte jemand die Täter beobachtet haben.