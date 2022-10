Van der Bellen: Nur in acht Gemeinden hätte es für die Absolute gereicht

Die Bundespräsidentenwahlen sind geschlagen: So viele Wähler wie im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gab es nirgendwo sonst in der Steiermark, in 28 Gemeinden hätte Van der Bellen zur Stichwahl antreten müssen.