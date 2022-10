Es ist ruhig auf dem weitläufigen Hof. Eine lebensgroße, silberne Plakette in Hundeform ist an der Hauswand eines beigen Gebäudes angebracht. Davor stehen eine kleine Hundehütte mit grauem Dach und ein weißer Plastikkübel, der randvoll mit Leckerlis ist. Plötzlich durchbricht ein Bellen die Stille – es ist Fütterungszeit am Hundeferienhof "Host of Angels" in Pöllauberg.