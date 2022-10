"Follow me" ist eine Initiative der WKO Steiermark, die ins Leben gerufen wurde, um Übergeber und potenzielle Übernehmer zusammenzubringen und unterstützt gemeinsam mit dem steiermarkweiten Partnernetzwerk beim gesamten Nachfolgeprozess. Erfolgsgeschichten können außerdem den "Follow me Award" erhalten. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist Lisa Maria Schneider-Marth mit ihrem Familienbetrieb Blumen Preinsperger für den "Follow me Award 2022" nominiert.