Seit 2014 ist der Ausbau von Erdgas zum Zwecke der Raumwärme in Hartberg per Gemeinderatsbeschluss nicht mehr erlaubt. Anders in Industriebetrieben – für die Durmont wurde extra eine Gasleitung von Grafendorf in die Stadt gebaut, um vom Schweröl wegzukommen. Wie geht es dem Betrieb in Zeiten der Energiekrise?