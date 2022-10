Hauptplatz in Stubenberg

Caféhaus Felber-Sinnstifterei feiert große Neueröffnung

Am 15. Oktober eröffnet das Caféhaus Felber-Sinnstifterei in den ehemaligen Räumlichkeiten des "Melounge". Gewinne aus dem Losverkauf gehen an die Hilfsorganisation "Steirer helfen Steirern".