Die Büroangestellte Michaela und der Betriebselektriker Hans-Peter Ertl haben am 26. August in Fischbach geheiratet. Sie haben sich vor ungefähr zehn Jahren beim Fortgehen kennengelernt und sich immer wieder getroffen. Wirklich gefunkt hat es beim Ostertanz in St. Jakob im Walde und schlussendlich sind sie am 26.8.2016 ein Paar geworden.

Bei sonnigem und warmen Wetter konnte die Trauung im Freien stattfinden. Am Hochzeitstag wurde die Braut mit einem VW Bully von ihrer besten Freundin und deren Partner abgeholt. Es ging zum Fotoshooting auf der Bratl Alm und anschließend zur Trauung nach Fischbach. Die standesamtliche Trauung fand am sechsten Jahrestag im freien Pavillon in Fischbach im Beisein der engsten Familie und Freunde statt. Gefeiert wurde auf der Bratl Alm in Wenigzell.

Auf Rhodos wurde die einwöchige Hochzeitsreise verbracht.

Das gemeinsame Zuhause baut das junge Brautpaar in Rohrbach an der Lafnitz. Sie freuen sich auf den Einzug im Frühjahr.