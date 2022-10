Eine Kellnerin, die sich beruflich verändern will und lieber ein Stück Metall anfasst, als weiter das Serviertablett in die Hand zu nehmen. Oder eine Flugbegleiterin, deren Job in luftiger Höhe durch die drastisch gesunkenen Passagierzahlen während der Pandemie dem Rotstift zum Opfer fällt: Zwei Beispiele von Frauen, die quasi SOS ans "zam Oststeiermark" funkten, weil beide dringend eine berufliche Veränderung anstrebten. Mit tatkräftiger wie fachkundiger Hilfe durch "zam" konnten sie den gewünschten Jobwechsel vollziehen. So durfte bei der Veranstaltung in Hartberg "zam"-Mitarbeiterin Manuela Peinsipp die Ex-Kellnerin Michaela Ablasov aus Unterrohr und die Ex-Stewardess Bettina Schuh aus Pinggau vors Mikrofon bitten.