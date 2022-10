Landesausstellungen haben in der Steiermark eine lange Tradition. Unter diesem Titel wurden von 1959 bis 2006 an unterschiedlichsten Standorten und zu spezifischen Themen 32 Ausgaben ausgerichtet. Es folgten die so genannten „regionale“-Festivals, von denen es wegen Kürzungen des Kulturbudgets nur drei gab: „Diwan“ im Großraum Feldbach (2008), „In der Mitte am Rand“ im Bezirk Liezen (2010) und „Stadt Land Fluss in Murau (2012).



Im pandemiebedingt schwierigen Jahr 2021 startete das neu aufgestellten Nachfolgeprojekt: In der ersten „Steiermark Schau“ zeigte man in Graz im Museum für Geschichte, „was war“, im Volkskundemuseum, „was ist“, im Kunsthaus, „was sein wird“, und in einem mobilen Pavillon, „wer wir sind“.



Montagabend wurde die Neuauflage für das Jahr 2023 präsentiert. Unter dem Motto „Vielfalt des Lebens“ behandelt die Schau im kommenden Jahr in der Tierwelt Herberstein Biodiversität und Klimawandel. Die Auswirkungen auf die Umwelt, die Arten- und Lebensraumvielfalt scheinen nun allgegenwärtig.