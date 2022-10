Nur vier Tage pro Woche arbeiten, aber für fünf Tage Gehalt bekommen: Was für einige wie das sprichwörtliche Schlaraffenland klingen mag, probieren einzelne Betriebe in Österreich bereits aus. Sie haben die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich reduziert und wollen so die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern und für die in vielen Branchen händeringend gesuchten Fachkräfte attraktiver werden.