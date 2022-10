Heimische Museen öffnen für einen Blick hinter die Kulissen

Am Samstag, dem 1. Oktober, findet wieder die „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. Im Bezirk öffnen das Museum Hartberg und sowie das Museum Pfeilburg in Fürstenfeld ihre Türen. Physik gibt es in Pöllau zu erleben.