Das leise "knack" und "pop" erinnert an Popcorn, die in der Mikrowelle aufplatzen. Nur der Geruch passt nicht zu der eingebrannten Erinnerung. Denn es befinden sich keine Maiskörner, sondern Kaffeebohnen in der Maschine, die auf dem Tisch in dem Kellerraum steht. Durch ein kleines Fenster in der Röstmaschine kann man die zahlreichen Bohnen beobachten, wie sie umhergeschleudert werden. "Das funktioniert ähnlich wie bei einer Waschmaschine, nur ohne Wasser und mit mehr Temperatur", erklärt Röstexperte Alfred Stoppacher den Vorgang. Gerade als zum zweiten Mal nach einer kurzen Pause die "pop"-Geräusche ertönen, betätigt er einen Hebel und die dunkelbraun gebrannten Bohnen fallen in eine Schale.