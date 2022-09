Für ihr unermüdliches Engagement, herausragende Aktivitäten und Vorzeigeprojekte im Bereich des Tierschutzes wurden am Mittwoch in der Tierwelt Herberstein in der Oststeiermark Steirerinnen und Steirer mit dem Tierschutzpreis des Landes Steiermark geehrt. Sie wurden von einer Jury aus zahlreichen Einsendungen ausgewählt.