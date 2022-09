Die emotional aufgeladene Debatte rund um eine neue Zufahrtsstraße in Speltenbach hat es nun auch in den Fürstenfelder Gemeinderat geschafft. Bürgermeister Franz Jost wurde von den Gemeinderäten aufgefordert, bei künftigen Bauprojekten im Vorfeld besser mit der Bevölkerung zu kommunizieren, um weitere Debatten zu vermeiden. Mitten in der Sitzung meldeten sich zudem die Speltenbacher Anrainer - unerlaubterweise - überraschend zu Wort, um eine Beschwerde einzubringen.