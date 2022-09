Ein Ermittlungserfolg gelang nun den Raubermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark: Im Jahr 2008 war ein damals 83-jähriger Mann in Wörth an der Lafnitz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in dessen Haus brutal überfallen worden. Trotz intensiver Ermittlungen fehlte jahrelang von den Haupttätern jede Spur. Nach 14 Jahren konnte der Fall nun in Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden und Institutionen von den Raubermittlern vollständig geklärt und der zweite Haupttäter festgenommen werden. Im Vorjahr war bereits ein Haupttäter aufgegriffen worden.