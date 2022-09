Am kommenden Montag rollen am Gelände der Hartberghalle die Bagger an – das Gebäude wird nach Jahrzehnten generalsaniert – beschlossen durch den Hartberger Gemeinderat im vergangenen Juli. 800.000 Euro fließen in den nächsten Wochen auch in die Installation einer neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes. Grünes Licht dazu hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung Dienstagabend gegeben.