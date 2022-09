Die Zukunft nährt sich bekanntlich aus der Vergangenheit. Das ist auch in der Architektur so, wo die Moderne sich aus der Tradition ableitet. Besonders der Werkstoff Holz erlebt in den letzten Jahren durch neue Technologien und Verarbeitungsmethoden einen regelrechten Boom. Mit Holz assoziiert man gesundes wie angenehmes Wohnen in einem guten Raumklima. Holz ist in der Baubranche klar im Aufwind. Immer mehr Bauherrn entdecken dessen nutzerfreundlichen Vorzüge. Der zeitgemäße Holzbau ermöglicht nämlich innovative wie kreative Lösungen. "Holz ist ein langlebiger Baustoff, der in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt wurde, nun aber seine Renaissance erlebt", betont Architekt Karl Amtmann von der Baukultur Steiermark.