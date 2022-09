In Kaindorf brodelt die Gerüchteküche. Sabiene Rath, Besitzerin des gleichnamigen Reitstalls in der Gemeinde, fürchtet um die Existenz ihres Betriebes, da im Raum steht, dass einige gepachtete Flächen angeblich in Bauland umgewidmet werden sollen. Die Sorge ist auch unter Einstellern und Reitschülern groß. Bürgermeister Thomas Teubl versucht kurzfristig zu beruhigen und schlägt längerfristig eine Umsiedlung des gesamten Hofs vor.