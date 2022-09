Die Liebesgeschichte von Katy und Julian Ulz könnte auch das Drehbuch einer Romantik-Komödie sein. Als für die Britin und den Oststeirer ein neues berufliches Kapitel in China begann, trafen sie sich schon bei der Einreise am Flughafen. Julian bat Katy um Hilfe beim Ausfüllen des Visumformulars. Was die beiden Volksschullehrer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten? Dass sie nicht nur Kollegen an derselben Schule sein werden, sondern sogar Nachbarn im gleichen Gebäude.

Für Bräutigam Julian war eines schnell klar: "Ich hab von Anfang an gewusst: Ich muss über meinen Schatten springen, das ist meine große Chance." Nach zahlreichen gemeinsamen Unternehmungen, Reisen in Asien und dem Entschluss, in Peking in eine eigene Wohnung zu ziehen, war es schon nur mehr eine Frage der Zeit, wann Julian endlich um die Hand seiner Katy anhalten wird. "Ich hab beim Heimaturlaub zu meinem Papa gesagt: 'Sie ist die richtige'", erinnert sich der Volksschullehrer.

© MICHAELA BEGSTEIGER

Zweisprachige Trauungen und viele lachende Gesichter

Als 2020 in China das Covid-19-Virus ausbrach, bekam das internationale Paar die Herausforderungen am eigenen Leib zu spüren: Sie durften von einem Urlaub weder nach China noch andere asiatische Länder einreisen. Es blieb nur mehr die "Flucht" nach Europa. Sogar die gemeinsame Wohnung konnten sie nicht mehr ausräumen. "Wenn man solche Herausforderungen bewältigt, bringt einen das noch näher zusammen. Da habe ich gespürt, dass ich sie nicht mehr loslassen kann", schildert Ulz, der in der Gemeinde Markt Hartmannsdorf groß geworden ist.

Am 30. Juli 2022 läuteten dann die Hochzeitsglocken im Südburgenland. Bei den zweisprachigen Trauungen wurden zwar auch Freudentränen vergossen, aber "wir hatten das Gefühl, dass wir die ganze Hochzeit nur gelacht haben". Diese ganz besonderen Momente mit allen Freunden und beiden Familien teilen zu können, war für Katy und Julian "ein Gefühl von völliger Freude". Sicher sind sich die beiden, dass noch viele Kapitel in "ihrem" Drehbuch dazukommen werden: "Wenn man Liebe und Vertrauen zueinander spürt, ist alles im Leben machbar!"