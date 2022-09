Zum bereits 12. Mal fand am vergangenen Samstag das MTB-Hillclimbing in Wenigzell statt. Getreu dem Motto „War er zu steil, warst du zu schwach“ wagten sich 31 motivierte Radler auf die Strecke mit einem zusätzlichen Hindernis, das drei Zusatzmeter bringen konnte. In 10 Klassen, männlich und weiblich, es gab auch eine Klasse der E-Bikefahrer, versuchten die Radfahrer, den Berg mit einer Steigung von bis zu 50 Grad auf einer Länge von 100 m zu bezwingen.