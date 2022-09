Verborgen, hinter dem Spiegel, öffnen sich die schneeweißen Vorhänge. Nebelschwaden wadern durch die Kugelmühle in Feldbach. Es strömt einem der Duft von Weihnachtskeksen und Nadelbäumen in die Nase. In der Mitte des Raumes ist eine märchenhaft weihnachtliche Tafel angerichtet.

Von anderen Regionen abheben

Die Inszenierung von Künstler und Dekorateur Andreas Stern wirkt nicht zufällig wie aus einem Wintermärchen gegriffen. "Wir wollen uns abheben von anderen Regionen und vor allem Emotionen und die Sehnsucht in den Leuten erwecken", erklärte Christian Contola, Geschäftsführer der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland, die neue Kampagne "Dein Sehnsuchtsland".

Entwickelt wurde sie von der Fürstenfelder Marketingagentur "Der M-Effekt", angeführt von der Oststeirerin Michaela Eibel. "Die Idee war, dass es bei uns einfach so schön ist, dass man es nicht glauben kann. So wurde der Slogan geboren." Anhand einer Märchengeschichte, vorgetragen von Musicalstar Anja Wendzel, wurden auch sechs neue Werbesujets präsentiert. "Kraft schöpfen", "Glücksmomente fangen", oder "Vorfreude ausleben" heißt es da etwa. Alles Dinge, wofür das "Sehnsuchtsland" stehen möchte.

Betriebe und Gemeinden als Botschafter

Sonja Skalnik, Vorsitzende der Erlebnisregion, betonte, wie wichtig es auch ist, die vielen touristischen und gastronomischen Betriebe, aber auch die Gemeinden als Botschafter mit an Bord zu haben: "Das Konzept funktioniert nur, wenn alle in der Region zusammenarbeiten", lautete ihr Appell. Die festliche Atmosphäre schien bei den geladenen jedenfalls Gäste Eindruck zu hinterlassen.

"Man spürt eine Aufbruchstimmung im Raum. Das kenne ich so nicht", sagte etwa Andreas Bardeau, der als Obmann der Schlösserstraße geladen war. Christof Winkler-Hermaden vom gleichnamigen Weingut auf Schloss Kapfenstein sah eine "selbstbewusste Kampagne". Manchen der bodenständigen Betriebe sei man da im Denken schon voraus. "Aber genau so etwas muss eine Tourismusregion machen: Interesse wecken und zeigen, was wir haben."