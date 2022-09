Am vergangenen Wochenende fand in der Hartberger Innenstadt die offizielle Eröffnung des kürzlich in die Region gezogenen Pflege- und Betreuungsdienstes "CARIS" statt. Dabei hoben die beiden Gründer Iris Knausz und Bernhard Kogler die große Bedeutung der Regionalität hervor. Damit könne man, laut Knausz, einen regelmäßigen Austausch und auch unter dem Slogan "Pflege Daheim" Patienten eine professionelle Betreuung in den eigenen vier Wänden gewährleisten.