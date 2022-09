Hinter alte Fassaden blicken, Burg- und Schlossbesitzer kennenlernen, Restauratoren auf die Finger schauen oder Revitalisierungen von historischen Gebäuden bewundern: Am Tag des Denkmals am Sonntag, dem 25. September, ist dies im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld an sechs Standorten möglich. Darunter befinden sich etwa das Schloss Neudau, die Burg Neuhaus oder die Restaurierwerkstatt Schaunigg in Vorau.