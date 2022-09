Mitten im Buchwald in Fürstenfeld wurde der neue Motorikpark eröffnet. Als Teil der "Erlebniswelt Fürstenfeld" stellte Bürgermeister Franz Jost gemeinsam mit zahlreichen Vertretern regionaler Unternehmen die 22 Highlights, die sich dem Weg entlang erstrecken, vor: So kann man unter anderem mittels eines übergroßen Hörtrichter hier der Natur lauschen und an den Stationen seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. 100.000 Euro habe man in den bisherigen Ausbau, darunter die Errichtung der einzelnen Stationen und auch die Aufbereitung des Sagenpfads, investiert.