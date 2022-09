Eine Woche im Zeichen von Alzheimer: Erleben, wie sich Demenz anfühlt

Anlässlich des Weltalzheimertages am 21. September findet ab Sonntag eine "Demenzfreundliche Woche" mit vielfältigem Programm im ganzen Bezirk statt. Unter anderem gibt es am Mittwoch einen Info-Nachmittag in Hartberg.