Ihr täglicher Weg in die Fürstenfelder Innenstadt stellt Margit Hauser und Bianca Ernst von der Lebenshilfe Fürstenfeld immer wieder vor große Herausforderungen. Genau aus diesem Grund ist das Bauamt der Gemeinde an sie herangetreten, um gemeinsam an der Barrierefreiheit der Altstadt zu arbeiten. „Wir sind den ganzen Weg abgegangen. Wir waren auch bei der Feuerwehr und am Hauptplatz“, erinnert sich Hauser zurück. Immer wieder hielten sie an, um zu zeigen, was eine kleine Unebenheit, ein zu schmaler Gehweg oder ein zu hoher Randstein für ein unüberwindbares Hindernis darstellen kann, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt.