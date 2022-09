Knalleffekt am heimischen Milchsektor: Mit 1. September erhöhen sämtliche Molkereien offiziell den Erzeugerpreis für Rohmilch auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Mit ein Grund sind die steigenden Kosten für landwirtschaftliche Betriebe. Künftig bekommen Bäuerinnen und Bauern etwas mehr als 53 Cent Netto je Kilogramm (ja, Milch wird in Kilogramm, nicht in Liter abgerechnet). Vor einem Jahr waren es noch 36 Cent, konstant wurde der Preis über die vergangenen Monate hinweg angehoben. Man wolle die Bäuerinnen und Bauern in Zeiten der Finanzkrise entlasten, heißt es etwa bei der Berglandmilch. Einige Milchbauern wittern hingegen kurzzeitig eine Irreführung.