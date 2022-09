Ein großes braunes Banner hängt über dem Eingang, darauf sind neben blauen Fähnchen und ein Riesenrad zu sehen. In großen, roten Druckbuchstaben steht in der Mitte "Oktoberfest" geschrieben. Das traditionsreiche Event in Hartberg beginnt am kommenden Freitag, dem 9. September. Die Aufbauarbeiten sind indes schon in vollem Gange.