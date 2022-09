Völlig vertieft in seine Arbeit und von der Umwelt mit seinen gelben Kopfhörern abgeschirmt, schiebt Ajdin Delanović Holzbrett um Holzbrett in Richtung Säge. Der 17-Jährige arbeitet gerne mit Holz, schon in Bosnien und nun hier an seinem Arbeitsplatz beim Holzindustriebetrieb Schafler in Hirnsdorf. Seit zwei Jahren macht er hier die Lehre zum Holz- und Sägetechniker.