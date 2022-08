Von Aquafit in Neudau über Trommeln in einem Online-Kurs bis hin zu Familienforschung im Volkshaus Fürstenfeld - rund 200 Kurse bietet die Volkshochschule (VHS) Hartberg-Fürstenfeld im heurigen Herbstsemester an. Das genaue Programm samt Anmeldemöglichkeit ist ab Donnerstag, 1. September 2022, online abrufbar.