Sprichwörtlich in Windeseile wurde etwa die Feuerwehr Lafnitz zu einem Sturmschaden alarmiert. Der heftige Sturm, der gestern Nachmittag über das gesamt Land hinwegfegte, hatte das Dach eines Wirtschaftsgebäudes im Ort abgedeckt. Die Feuerwehr rückte mit zwanzig Mann zum Einsatzort aus. Vor Ort übernahm die Mannschaft erstmals Sicherungsarbeiten am Gebäude, ehe die Trümmer eingesammelt werden konnten.

In Pöllau und Prätis mussten zur selben Zeit mehrere Straßen von umgefallenen Bäumen befreit werden. Auch sämtliche Stromleitungen in der Umgebung wurden gekappt. In Übersbach musste die örtliche Feuerwehr eine kurzfristige Umleitung einrichten, ein Baum hatte den gesamten "Rittscheinerberg" unpassierbar gemacht.

Die Sturmböen in Pöllau rissen auch ein Trampolin mit. Es flog über den Gartenzaun, über die Gemeindestraße und landete schließlich im angrenzenden Wald, wo sich das Netz in den Ästen verhedderte.