Grünes Licht für Landebahn-Sanierung am Flugplatz Fürstenfeld

In einer Sondersitzung wurde die Sanierung der Landebahn am Flugplatz Fürstenfeld vom Gemeinderat abgesegnet. Ab September ist die Anlage ein Monat lang gesperrt. Das neue Konzept könnte auch an anderen Standorten umgesetzt werden.