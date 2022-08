Rund 25 Kilogramm Haare im Jahr landen im Hartberger Friseursalon "Am Welsplatz" von Martina Zink auf dem Boden. Statt die Schnitthaare ihrer Kundinnen und Kunden in Folge im Biomüll zu entsorgen, helfen diese nun dabei, das Meer zu reinigen: Die 33-Jährige ist eine von vier steirischen Friseuren, die sich am deutschen Start-up "Hair Help the Oceans" beteiligen, das mit Hilfe von Haaren Gewässer von Verschmutzungen befreit.