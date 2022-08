In der heimischen Musikwelt ist das Bahnhofsgelände in Leitersdorf in der Gemeinde Bad Waltersdorf durch das kultige Open-Air-Festival „Rock the Station“ bekannt geworden. Das Festival findet bereits seit dem Jahr 2000 jedes Jahr mit sehr großem Zuspruch statt. Unzählige Bands aus dem In- und Ausland performten in der Vergangenheit auf der Open-Air-Bühne. Einzig Corona hatte dem Veranstalter Werner Uitz vom Kulturverein "Roter Gugl" vor zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht.