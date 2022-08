Hartberger Andreas Haberler im Finale beim Bundespflügen

Beim Leistungspflügen der Landjugend Steiermark, das am vergangenen Wochenende in Burgau stattgefunden hat, kürte sich Andreas Haberler von der Bezirks-Landjugend Hartberg zum zweiten Mal in Folge zum Landessieger in der Kategorie Drehpflug Spezial. Er zieht nun ins Bundesfinale ein.