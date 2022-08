Spektakuläre Splashdiving-Show: Organisator springt brennend aus zehn Metern Höhe

Wer am Sonntagnachmittag im Fürstenfelder Freibad war, bekam eine außergewöhnliche Splashdiving-Show zu sehen. Aus mindestens zehn Metern Höhe stürzten sich 24 Turmspringer in die Tiefe - ein Organisator sogar in Flammen stehend.