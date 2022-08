In der Hartberger Altstadt wurde getanzt und gefeiert: Die Idee für das 1. Samba-Festival Österreichs hatten der Hartberger Zauberkünstler Paul Sommersguter, seine brasilianische Gattin und Sambatänzerin Luciana Sousa und Michaela Taberhofer, allesamt vom "Kulturveranstaltungsverein Samba in Hartberg". Sambatänzerinnen und -tänzer sorgten in farbenprächtigen und schillernden Kostümen aus der Sambaschule "Baturim" und mit brasilianischer Musik, Tanz und Trommlern für eine ausgelassene Karnevalsstimmung. Die Sambaschule feierte im Rahmen dieses Festivals auch ihr 15-jähriges Bestehen.